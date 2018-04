Liliana Moga: Va doresc un Pasti fericit!

In pragul celei mai mari sarbatori a crestinatatii va aduc vestea Invierii Mantuitorului Iisus Hristos. Sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa va gaseasca alaturi de toti cei dragi, iar sufletul sa va fie pregatit pentru a oferi iertare si fericire semenilor vostri. Va doresc ca, de Sfintele Pasti, inimile voastre sa fie pline de caldura si lumina, iar la masa bogata in bucate sa fiti inconjurati de prieteni si familie. Va doresc un Pasti fericit alaturi de crestineasca urare transmisa din suflet: ”Hristos a Inviat”! Liliana MOGA, Consilier judetean The post Liliana Moga: Va doresc un Pasti…