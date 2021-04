Stiri pe aceeasi tema

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- Alexia lanseaza clipul noului sau single,Gemeni și balanța, o piesa de dragoste despre compatibilitate și dorința de aiubi. Vocea ei suava este o declarație a pasiunii care este pusa la incercare de nepotrivirea semnelor astrologice.Piesa a fost compusa de Alex Pelin și Vlad Lucan, scrisa de Alex Pelin…

- The Motans spune „Povestea unui naufragiat” in noul sau single. „Povestea unui naufragiat” este o piesa pe care am scris-o inaintea piesei Insula, acestea doua fiind legate intre ele ca și concept și poveste. Este o piesa in stilul clasic The Motans. Știu ca de obicei in comunicare artiștii și compozitorii…

- „Mama, pot!” este cadoul muzical pe care Emy Alupei l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Mama, pot!” este o piesa ce dezvaluie cat de important este sa ții capul sus, sa fii ambițios și sa te inconjori doar de oameni de incredere, care iți valorifica corect adevaratul potențial.…

- La Virgin Radio Romania ne place sa va oferim intotdeauna cele mai #FRESH hituri. Astazi va prezentam piesa de la March and June & Andrada, „Sign from God”, piesa pe care o vedem perfecta pentru o zi de luni. Piesa este deja in topuri in Cehia, Ungaria și Slovacia, are peste 100.000 de vizualizari și...…

- Inveți sa protejezi stratul de ozon dintr-un joc. Ideea a fost pusa in practica de Organizația Națiunilor Unite, care s-a intrebat cum poate convinge noua generație sa aiba grija de planeta. Jocul video “Reset Earth”, lansat de ONU este disponibil pe telefonul mobil și pe tableta. Povestea lui este…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Cei doi spun ca piesa deschide calea catre noi colaborari, avand in vedere ca totul merge foarte bine: „Mai urmeaza și alte piese,…

- NANE este artistul care a scos cea mai multa muzica in inceputul asta de an. Dupa „SORRY NOT SORRY”, artistul a mai venit cu o piesa, la doar 3 zile distanța. Aceasta este o colaborare intre NANE și LU-K BEATS, se numește „ECSTASY” și are in mai puțin de 24 de ore aproape 100 de... View Article