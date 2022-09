Lil Baby a lansat piesa Detox

Stiri pe aceeasi tema

- JID a lansat single-ul “Dance Now” și a anunțat data urmatorului album. Piesa este produsa de colaboratorul Christo, iar JID iși impletește versurile in jurul ritmului amenințator pentru mai multe schimbari de flow, versuri antologice și un refren oferit de Kenny Mason și Foushee. Videoclipul pentru…

- Jessie Reyez lanseaza melodia “Mutual Friend”, pe care a prezentat-o live in cadrul show-ului TV “Jimmy Kimmel Live!”. In acelasi timp, artista a dezvaluit, videoclipul piesei, care a fost regizat de Peter Huang. „Prietenul meu m-a sunat sa vorbim și sa-mi transmita un mesaj de la fostul meu (de parca…

- Marele proiect „Nunta in Bucovina” inițiat de Consiliul Județean va fi lansat pe 15 august, de Sf. Maria, la Parteștii de Sus, in comuna Cacica. Lansarea oficiala a proiectului va avea loc incepand cu ora 15:00 pe imașul Rodinii din Parteștii de Sus. Cu acest prilej va fi prezentat oficial și filmul…

- coZma, la doar 15 ani a facut vara și mai fierbinte decat era, cu o piesa inedita in colaborare cu Boby. De mic copil, acesta canta prin casa, iar peste cațiva ani, parinții s-au decis ca are tot ce este nevoie pentru a ajunge unul dintre cei mai mari artiști. Susținut de parinții sai, impreuna cu profesoara…

- Sam Fender a lansat melodia “Alright”. Piesa a fost inregistrata in timpul sesiunilor inițiale pentru cel de-al doilea album al lui Sam, Seventeen Going Under, și aterizeaza acum in timpul unei veri triumfale plina de spectacole in festival și inaintea primelor intalniri live ale lui Sam in SUA. Din…

- Goodboys a lansat piesa “Jack Flip”. Ajunsa exact la timp pentru sezonul de festival, refacerea melodiei legendare „Jack” de la Breach evoca toate ingredientele necesare pentru a deveni una dintre piesele de top din aceasta vara. „Jack Flip” combina ritmurile pop electrice cu cantitatea potrivita de…

- ILIRA a lansat piesa “Another Heart”. Cu un background internațional bogat, ILIRA, compozitoarea nascuta in Elveția din parinți din Kosovo și Albania, iși are reședința acum la Londra, de unde iși pune la cale cu succes viitoarele escapade muzicale, drept dovada fiind noul ei single, „Another Heart”.…

- Denzel Curry a lansat remix-ul piesei “Walkin” in colaborare cu Key Glock. Remix-ul va fi prezent pe „Melt My Eyez See Your Future (Deluxe).” Consecvența lui Denzel Curry a fost expusa in repetate randuri. Lansarea lui “Melt My Eyez See Your Future” a afirmat acest lucru. Rapper-ul și-a dezvaluit cel…