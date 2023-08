Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a declarat vineri ca este "foarte multumit" ca atacantul Mbappe a fost reintegrat in lotul echipei, dupa mai multe saptamani de tensiuni intre conducerea clubului si fotbalistul vedeta, care a revenit cu "o stare de spirit buna", informeaza AFP."Evident…

- Daniel Riolo, jurnalist la Radio Monte Carlo (RMC), a dezvaluit ca a vorbit cu apropiați ai jucatorului și acesta ia in calcul sa stea pe banca in 2023/2024, daca e cazul, doar pentru a putea pleca gratis de la PSG in 2024, cand ii expira contractul. El a fost exclus din lotul pentru turneul asiatic…

- Intre 40.000 și 70.000 de persoane la Paris, 4.000 la Marseille, 8.000 la Toulouse, 1.700 la Nice, in toate orașele Franței, marile sindicate au ieșit din nou in strada, pentru a 14-a zi de la declanșarea mișcarii contra reformei pensiilor, acum cinci luni, in incercarea de a bloca adoptarea definitiva…

- Sergio Rico, 29 de ani, al doilea portar al lui PSG, a suferit astazi un accidentat rar vazut la un fotbalist. A cazut de pe cal, avand un traumatism cranioencefalic și e intubat, in stare grava, la un spital din Sevilla. Sambata seara, Sergio Rico a fost in lotul lui PSG, rezerva lui Donnarumma la…

- PSG e campioana Frantei! Strasbourg – PSG, partida din etapa a 37-a din Ligue 1, s-a incheiat 1-1. Lionel Messi a deschis scorul in minutul 79, iar Strasbourg a egalat in minutul 79, prin Gameiro. PSG avea nevoie de o remiza pentru a deveni campioana! Totodata, ea a devenit si cea mai titrata echipa…

- Echipa franceza PSG a terminat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Strasbourg, si este campioana a Frantei pentru al doilea an consecutiv.PSG a condus cu 1-0 la Strasbourg, prin golul lui Lionel Messi, din minutul 58, iar gazdele au egalat in minutul 78, cand a marcat…

- Luis Enrique (53 de ani) este antrenorul pe care l-ar vrea Aurelio De Laurentiis ca inlocuitor al lui Luciano Spalletti la Napoli. Acesta din urma nu s-a ințeles pentru prelungirea contractului și și-ar lua un an sabatic. Continua castingul la Napoli pentru postul de antrenor al sezonului viitor. Lista…

- Starul Kylian Mbappe a reusit o dubla pentru Paris Saint-Germain in partida castigata de echipa sa, cu 2-1, pe terenul lui AJ Auxerre, formatia portarului roman Ionut Radu, duminica seara, in etapa a 36-a a campionatului de fotbal al Frantei.Mbappe a deschis scorul in minutul 6, cu un sut imparabil…