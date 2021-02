​​Olympique Lyon a urcat pe prima poziție în Ligue 1, dupa ce a învins acasa, cu scorul de 3-0, formația Strasbourg, în etapa cu numarul 24.



Pentru echipa antrenata de Rudi Garcia au înscris Depay ('20, '68) și Ekambi ('30).



În minutul 14, Thomasson (Strasbourg) a fost eliminat dupa ce a primit al doilea cartonaș galben.



Mai au loc în aceasta etapa de Ligue 1:



Lens vs Rennes

Brest vs Bordeaux

Nimes vs Monaco

St. Etienne vs Metz

Nice vs Angers

Montpellier vs Dijon

Nantes vs Lille

Marseille vs PSG.



Clasament:



1.…