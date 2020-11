Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane si-au pierdut astazi viata intr-un atentat cu bomba intr-o madrasa (scoala in care se studiaza Coranul – n.r.), in Peshawar, capitala provinciei Khyber Pakhtunkhwa, din nord-vestul Pakistanului, scrie larepubblica . 112 persoane au fost ranite in atentat, printre care si patru copii, conform…

- In dimineața zilei de 19 octombrie, in jurul orei 06.00, in orașul Copșa Mica, polițiștii au oprit pentru control un microbuz in care se aflau „la gramada” nu mai puțin de 15 pasageri, condus de catre un barbat in varsta de 43 de ani, domiciliat in județul Alba.

- Andrei Caracu, un barbat in varsta de 39 ani din Anenii-Noi, a fost diagnosticat cu o forma rara de cancer și are nevoie urgenta de ajutor pentru a putea fi operat. Momentan, barbatul se afla internat la o clinica de peste hotarele țarii pentru investigații amanunțite și va fi supus unei intervenții…

- Candidatul Pro Romania la Primaria Timișoara, medicul Marius Craina, a votat duminica dimineața la Colegiul Economic „FS Nitti”. Spune ca a votat pentru o viața cu o calitate „mai superioara”, pentru schimbare și modernizare. E convins de victorie.

- Uraganul Laura a lovit din plin joi și a afectat sute de mii de locuinte. Cel putin sase persoane au murit in urma fenomenului devastator. Autoritatile spun ca peste 800.000 de mii de locuinte au ramas fara curent in Texas si Louisiana.

- O mama a trei copii a murit rapusa de COVID-19, la numai 38 de ani. In ciuda eforturilor medicilor, Natalia Chirilov, angajata a Inspectoratului de Politie Criuleni, a pierdut lupta cu boala la aproape o luna dupa ce a adus pe lume al treilea copil.

- Viata multor oameni, care lucrau in diferite domenii de activitate, a fost bulversata abrupt si radical de pandemia de nou coronavirus, pe masura ce pierderea locurilor de munca in sectoare economice majore precum turismul, transportul aerian, restaurantele si alte localuri i-a afectat atat pe angajatii…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat masurile luate de club dupa ce fotbalistii Toma Niga (22 de ani), Alexandru Pantea (16 ani), Mihai Udrea (19 ani) si Gabriel Simion (22 de ani) au fost depistati cu noul coronavirus.