Ligia Deca vrea ca elevii români să învețe gramatică și la liceu, nu doar la gimnaziu Elevii romani au nevoie sa invețe gramatica și la liceu nu doar in gimnaziu, spune Ligia Deca.Totuși, despre asta se discuta, insa, inca din 2020. „Am incredere ca acest lucru se va concretiza in noile programe pentru liceu!”, spune ministrul educației. Legile educației au fost publicate in Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare de pe 2 septembrie. „Vreau ca elevii sa studieze elemente de exprimare corecta și la liceu, nu doar in gimnaziu!”In iunie anul acesta, ministrul Educației, Ligia Deca, anunța ca „procesul de revizuire a planurilor-cadru pentru liceu va incepe dupa ce avem in vigoare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

