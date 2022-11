Stiri pe aceeasi tema

Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in luna septembrie 2022, au totalizat 21,597 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 178,29 lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES.

Peste 60.000 de imobile au fost vandute la nivelul intregii tari in septembrie, cele mai multe in Bucuresti, Ilfov si Timis. Judetele cu cele mai putine vanzari sunt Olt, Calarasi si Alba.

Polițiștii din București pun in marți aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere, in Capitala și județele Ilfov și Calarași, emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de frauda informatica.

"Loc de Bine", proiect implementat de Asociatia Zi de bine, este Marele Castigator al Galei Societatii Civile 2022, beneficiarii proiectului fiind copii victime sau martori in dosare penale care se judeca in judetele Constanta, Vrancea, Valcea, Arges, Sibiu, Mures si Bacau.

Au fost momente de panica intr-un tren de calatori care a plecat in aceasta dimineața din Capitala. Oamenii au simțit miros de fum inca de la plecare. Pe drum, insa trenul s-a oprit și au fost evacuați in camp, informeaza antena3.ro.

Zece perchezitii au fost facute de politistii constanteni, in mai multe localitati din judetele Constanta, Ilfov si in municipiul Bucuresti, la persoane suspectate ca au vandut telefoane mobile contrafacute, prejudiciul ridicandu-se la 50.000 de lei. Patru barbati si patru femei au fost dusi la audieri,

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 8 - 14 august, 35,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov, potrivit Agerpres.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 47,9% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate

Trei mașini au fost implicate luni intr-un accident pe Autostrada A2 București - Constanța, circulația desfașurandu-se in coloana in zona localitații Cernica, din județul Ilfov, potrivit Infotrafic.