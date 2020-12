Se surpa o portiune de strada in centrul municipiului Constanta

Pe strada Smardan din centrul orasului, o portiune de strada a crapat si se surpa In proximitate este santierul unui nou bloc, care urmeaza a fi edificat de catre Abduraim Sybel Blocul are un regim de inaltime P 3 4E retras Lucrarile de contructie au inceput in urma cu o luna… [citeste mai departe]