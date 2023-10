Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de Liga Studenților Iași, dupa ce jurnalistul i-a comparat pe cei 350.000 de pelerini care s-au inchinat la moaștele Sfintei Parascheva la Iași cu teroriștii Hamas. Liga Studenților Iași a anunțat miercuri…

- Creștin ortodocșii trebuie sa știe ce nu au voie sa faca de Sfanta Parascheva 2023. Sute de mii de oameni vor merge la Iași sa se reculeaga la moaștele Sfintei Parascheva, care este praznuita pe data de 14 octombrie. Ce nu ai voie sa faci de Sfanta Parascheva 2023 Dupa cum se știe, Sfanta Parascheva…

- Hamas este cel mai mare din grupurile islamiste palestiniene. Numele sau este un acronim arab pentru Mișcarea de Rezistența Islamica, care a aparut in 1988, dupa inceputul primei intifade palestiniene, sau revolta, impotriva ocuparii de catre Israel a Cisiordaniei și a Fașiei Gaza. Conform statutului…

- Familia Buștei a adus la Iași din București, pentru al douazecilea an consecutiv, mii de fire de flori pentru ornarea baldachinului in care va fi așezata, pe timpul pelerinajului, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul la care sunt așteptați sute de mii de romani incepe de sambata,…

- La Iași a fost montat baldachinul Sfintei Parascheva care urmeaza sa fie imbracat in flori. Daca in alti ani, preotii pregateau totul in jurul datei de 10 octombrie, acum pelerinii se vor putea inchina mai multe zile la racla cu sfintele moaste. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat programul…