CFR Cluj a fost invinsa de Gaz Metan Mediaș cu scorul de 1-2, duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Prima ocazie mare a meciului disputat in Gruia a avut loc in minutul 13. Debeljuh a ratat incredibil din doar cațiva metri. Croatul a trimis peste poarta o minge centrata de Ciprian Deac. Cum ocaziile se razbuna, Gaz Metan deschide scorul in minutul 27. Deaconu a fructificat o pasa primita de la Ze Manuel. Gaz Metan majoreaza scorul in minutul 60, cu un gol norocos. Dumitru Cardoso a șutat din afara careului, mingea l-a lovit in spate pe Burca și a…