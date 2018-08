Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Dinamo, intr-un meci contand pentru etapa a cincea a Ligii I. George Tucudean a marcat doua din cele trei goluri ale ardelenilor.Pentru CFR Cluj au marcat Tucudean '66, '78 si Omrani '73, iar pentru Dinamo a inscris…

- Meciul CFR Cluj - Dinamo din etapa a 5-a a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la 21:00, si e transmis in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV, dar si-n format live blog pe www.prosport.ro.

- Dupa doua remize in startul sezonului, la Craiova si acasa, cu Astra, Politehnica Iasi este gata sa furnizeze surpriza etapei a III-a a Ligii I de fotbal. Formatia ieseana a anuntat ca vrea sa profite de startul slab in campionat avut de FCSB (esec la Giurgiu si egal acasa, cu Dinamo) si sa castige…

- FCSB a inceput ediția 101 a Ligii 1 cu o infrangere, 0-1 la Astra, insa echipa lui Dica e in continuare favorita la titlu din punctul de vedere al cititorilor GSP. Peste o suta de mii de cititori au votat intr-un sondaj realizat pe site-ul GSP.ro, iar 37.304 voturi (32%) s-au indreptat catre FCSB. CFR…

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a dat cateva declarații incredibile inaintea meciului cu CFR Cluj din prima etapa a Ligii 1, care e azi, de la ora 21:00, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO. Iftime spera sa incurce campioana en-titre și sa-i faca…

- Astazi, la sediul LPF, a avut loc tragerea la sorți a țintarului sezonului competițional 2018-2019 al Ligii 1 (aici programul complet al turului). Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, nu se teme de inceputul infernal de campionat al echipei sale, care va juca in primele 5 etape cu FCSB, Viitorul și…

- George Tucudean, 27 de ani, triplu campion si golgeter al Ligii 1, a povestit pentru Gazeta Sporturilor de ce a luat titlul CFR Cluj si de ce Steaua l-a ratat a treia oara la rand. George Tucudean, "Richie rich" al fotbalului romanesc cum era numit, uneori, cu invidie, si-a pus singur numele in istoria…

- Și Brașovul renaște in fotbal. Simon Maurer, doar sponsor, Victor Angelescu, actionar la AS SR Brașov, liderul Ligii 4 județene (va disputa barajul de promovare in eșalonul al treilea cu reprezentanta județului Covasna! Victor Angelescu, unul dintre actionarii lui Sportul Snagov (Liga 2), este interesat…