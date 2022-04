Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite și aliații sai occidentali evalueaza daca Rusia ar trebui sa ramana in cadrul grupului celor douazeci (G20) de economii majore, dupa invazia in Ucraina, au declarat pentru Reuters surse implicate in discuții.

Actrita rusa Ciulpan Hamatova, cunoscuta pentru rolurile din "Good bye Lenin!" si, mai recent, din "Petrov's Flu" de Kirill Serebrennikov, a anuntat ca a parasit Rusia pentru a merge in Letonia, denuntand razboiul din Ucraina, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Ministrii de Externe ai Rusiei si Ucrainei, Serghei Lavrov, si Dmytro Kuleba, au ajuns in urma cu putin timp in Turcia, unde joi vor avea o intrevedere organizata de Administratia de la Ankara in efortul de oprire a confruntarilor militare ruso-ucrainene.

Reactii dure au aparut dupa ce FIFA a adoptat o solitie de compromis si nu a exclus imediat Rusia din preliminariile Cupei Mondiale. FIFA a decis doar ca aceasta tara sa joace in locuri neutre sub numele federatiei sale - Uniunea de Fotbal a Rusiei (RFU).

Cehia nu va juca un potențial meci de calificare la Cupa Mondiala de fotbal impotriva Rusiei, ca urmare a invaziei acesteia in Ucraina, a anunțat duminica Federația ceha de fotbal.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere urgentarea procesului de aderare la Uniunea Europeana, deși ieri acuza ca NATO l-a lasat sa lupte singur cu Rusia și facea apel la civilii din toata Europa sa apere Ucraina.

Premierul Nicolae Ciuca a vizitat vineri seara punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Siret. Acesta a fost intrebat despre temerile ca, dupa Ucraina, Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Premierul nu a exclus aceasta posibilitate, referindu-se doar la garanțiile de securitate pe care

Situația este tot mai tensionata la Kiev! Rusia și Ucraina sunt pe un butoi cu pulbere, iar un posibil razboi intre cele doua țari nu este exclus. In acest context, recent, au aparut imagini video cu ambasada Rusiei la Kiev, din care efectiv iese fum alb.