- Robert Lewandowski si Mohamed Salah l-au egalat pe Erling Haaland in fruntea clasamentului golgheterilor UEFA Champions League, dupa partidele disputate seara trecuta, in care au marcat doua, respectiv trei goluri.Polonezul a inscris doua dintre cele trei goluri ale Barcelonei pe Camp Nou, in meciul…

- Manchester City este prima echipa calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, cu doua etape inainte de finalul grupelor, dupa ce Borussia Dortmund si Sevilla au remizat (1-1), marti seara, in celalalt meci din Grupa G. Campioana Angliei a incheiat si ea la egalitate, 0-0, cu FC…

- Considerat de mulți iubitori ai fotbalului drept cel mai bun jucator din toate timpurile, argentinianul Lionel Messi a avut parte de un sezon de debut mai degraba dezamagitor, la Paris Saint Germain. Cu toate acestea, fostul superstar al celor de la FC Barcelona pare a se fi adaptat pe Parc des Princes,…

- Cea de a doua zi a meciurilor din etapa a 2-a a fazei grupelor din Liga Campionilor a adus o singura surpriza notabila, la Torino, și doua rasturnari de scor, ale granzilor de la Man City și PSG, care au fost conduși, inainte da a-și valorifica statutul d

- Grupele Champions League revin astazi cu dueluri de top, iar PSG și Borussia Dortmund au cea mai mare cota din lume la Mozzart Bet! PSG – Juventus (ora 22:00) cota 1.40 Primul mare meci al sezonului se joaca la Paris intre PSG și Juventus. Cu Galtier pe banca, cu tripleta magica Mbappe - Neymar - Messi…

- Andrei Burca (29 de ani), fundașul central de la CFR Cluj, a fost dorit in aceasta vara de Maccabi Haifa, echipa calificata in grupele Champions League. Dupa ce l-a vandut pe fostul jucator de la FCSB, Bogdan Planic (30 de ani), la Shabab Al Ahly, in Dubai, Maccabi Haifa a luat sub forma de imprumut…

- Tragerea la sorți pentru grupele Champions League ale sezonului 2022/ 2023 a avut loc joi, 25 august, seara. Faza grupelor propune dueluri tari, precum Bayern – Barcelona, PSG – Juventus și AC Milan – Chelsea, noteaza Gazeta Sporturilor. Tragerea la sorți a grupelor CL a avut loc in Istanbul, Turcia,…

- Glasgow Rangers, FC Copenhaga si Dinamo Zagreb s-au calificat, miercuri, in grupele Ligii Campionilor. Rangers, echipa la care este legitimat Ianis Hagi, s-a impus cu scorul de 1-0 in meciul retur cu PSV Eindhoven, in deplasare, dupa ce in tur a fost 2-2. ⏰ RESULTS ⏰ ???? Rangers back in the group stage…