Liga Campionilor / Liverpool și Manchester City au completat „tabloul“ semifinalistelor Formațiile britanice Liverpool și Manchester City au izbutit sa-și asigure prezența in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce au inregistrat remize in manșa a doua a sferturilor de finala. Liverpool a facut 3-3, pe „Anfield“, cu Benfica, dupa un meci „nebun“. „Cormoranii“ au deschis scorul prin Konate (’21, 1-0), cu o lovitura de cap dupa un corner executat de Tsimikas. Portughezii au replicat la scurt timp prin Goncalo Ramos, cu un șut din interiorul careului (’33, 1-1). Reușita a fost validata cu ajutorul sistemului VAR. In repriza a doua au urmat cate doua goluri consecutive de fiecare echipe.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

