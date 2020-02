Liga Campionilor. „Autobaza” lui Simeone a blocat Liverpool

Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de Atletico Madrid cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe stadionul Wanda Metropolitano din capitala Spaniei, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Golul care a decis soarta partidei a fost marcat in debutul…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Cel mai important eveniment selectat pe varianta de bilet a zilei vine din Liga Campionilor. Mizam pe Atletico Madrid – Liverpool, disputa in care inca o data poate ieși la rampa defensiva excelent organizata a trupei pregatite de Simeone. ”Cormoranii” au prima…

- Atletico Madrid și Liverpool se vor intalni marți, de la ora 22:00, in prima manșa a optimilor Ligii Campionilor. Atletico printr-o perioada neagra in acest an. A pierdut finala Supercupei, a fost eliminata din Cupa Regelui de Leonesa, formație din liga a treia, și a ieșit din lupta pentru titlu. Urmeaza…

- Este vorba de un jucator profesionist de FIFA. Fanii lui Atletico Madrid n-au parte de un sezon prea bun din partea favoriților. Trupa lui Simeone sufera in campionat și „plapumarii” așteptatu un trasnfer de marca in ianuarie. Uruguayanul Cavani era așteptat pe Wanda Metropolitano, dar pana la urma…

- Ernesto Valverde (55 de ani) a fost demis de la Barcelona. Eliminarea din Supercupa Spaniei i-a determinat pe șefii de pe Camp Nou sa ia atitudine. Astfel, Quique Setien este noul antrenor al catalanilor. Noul tehnician al Barcelonei va avea un contract valabil pana in vara anului 2022. „Barcelona a…

- Cu patru trofee de Liga Campionilor cucerite (2014, 2016, 2017, 2018), Real Madrid este echipa deceniului in Europa fotbalistica.Conform clasamentului publicat, marți, de Uniunea Europeana de fotbal (UEFA), ”albii” de la Real Madrid au inregistrat 78 de victorii, 21 de remize si 17 infrangeri in 116…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi mizam doar pe fotbal, cu focus pe disputele din Liga Campionilor. Pariem pe șansa dubla, X2, in meciul Salzburg – Liverpool. ”Cormoranii” sunt obligați sa caștige macar un punct in Austria, pentru a se califica in optimile Ligii. Profitand de faptul ca este calificata…

- ​Atletico Madrid a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, vineri, în deplasare, cu Villarreal, în etapa XVI-a a campionatului spaniol LaLiga, scrie News.ro.Dupa acest rezultat, Atletico ramâne pe locul 6, cu 26 de puncte, la egalitate de puncte cu Real Sociedad,…