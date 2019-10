LIGA A IV-A Clarificări în ambele serii, cu două runde înaintea finalului turului Duminica, 27 octombrie, au avut loc partidele etapei a noua in cadrul Ligii a IV-a, Seria A. Lidera Bradu Borca continua parcursul de regularitate, cu un nou scor fluviu, 12-2 (6-0), in fata Flacarii Brusturi. Si a doua favorita a seriei si a campionatului, Speranta Raucesti, a reusit un rezultat detasat, 6-0 (3-0), pe terenul formatiei Zorile Urecheni. Au marcat: Patrichi (2), Banga, Cucos, Monoranu (2). De altfel si celelalte doua echipe din cvartetul fruntas au obtinut victorii, astfel ca distanta primelor 4 fata de urmaritoare a crescut la 5 puncte: AS Grumazesti-Ozana Timisesti 0-4 (0-1)… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

