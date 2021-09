Liga a 5-a a pornit la drum cu 22 de echipe. Tineretul Șona – “set la zero” in runda inaugurala Dupa cele doua etape ale Cupei Romaniei, faza județeana, in care au fost angrenate echipele din Liga a 5-a, in weekend a plecat la drum și caravana celui de-al 5-lea eșalon. Sunt 22 de echipe la start, repartizate in doua serii, intrucat Tarnavele Tiur a abandonat Liga a 4-a unde disputase deja trei jocuri. *Seria 1: Cuprirom Abrud – Inter Ciugud 3-2, Sportul Livezile – CS Ocna Mureș II 5-1, FC Lopadea Noua – ACS Bagau 0-1, Șoimii Ciumbrud – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 1-1, Mureșul Gambaș – Fortuna…