Liga a 2-a, programul primei etape din sezonul 2021-2022 Sezonul 2021-2022 al Ligii a 2-a incepe sambata 31 iulie. In ediția de anul acesta au luat startul 20 de echipe, care se lupta pentru cele patru locuri care duc in prima liga, fie direct, fie prin baraj. Formatul Ligii a 2-a presupune ca in sezonul regular sa se joace doar un tur. Pe baza clasamentului, echipele vor fi repartizate, in cea de-a doua faza a competiției, play-off sau play-out. Primele 6 clasate la finalul sezonului regular vor evolua intr-un play-off de promovare in prima liga. Confruntarile vor avea loc tur-retur. Primele doua clasate vor promova direct in Liga 1, in timp ce ocupantele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

