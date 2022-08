Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 26 august: ora 16.30: CSC Selimbar – Otelul Galati. Sambata, 27 august: ora 11.00: FC Brasov – Ripensia Timisoara, Metaloglobus Bucuresti – Minaur Baia Mare, CSM Slatina – Unirea Slobozia, Poli Iasi – Concordia Chiajna, Poli Timișoara – Progresul Spartac;ora 11.30: Dinamo – Unirea Dej;ora 18.00:…

- Echipa de fotbal a CS Minaur are un nou meci in deplasare in Liga a doua, dupa ce saptamana trecuta a jucat la Unirea Slobozia, unde a fost invinsa cu 3-0. De aceasta data deplasarea va fi mai scurta, pana la Brașov, la o alta grupare care iși cauta gloria de alta data. Gazdele de duminica au pierdut…

- Federația Romana de Fotbal a organizat astazi, cu aproape doua saptamani și jumatate inainte de startul noului sezon, tragerea la sorți pentru stabilirea programului ediției 2022-2023 a Ligii 2. Noul sezon de Liga 2 e programat sa inceapa in data de 6 august, insa cel mai probabil va debuta mai devreme…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- Minaur Baia Mare, CSC Dumbravița, CSM Slatina, Oțelul Galați și Progresul Spartac sunt formațiile ce și-au caștigat dreptul de a evolua in eșalonul secund, dupa disputarea manșei retur a jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a II-a, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Dupa ce a pierdut la…

- Astazi, cu incepere de la 17:30, au loc meciurile retur ale barajului pentru promovarea in Liga 2. Partidele pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. Progresul Spartac - CS Tunari (in tur 4-0) Odorheiu Secuiesc - CSM Slatina (0-0) Minaur Baia Mare - CS Hunedoara (in tur 1-2) Televizare: Digi…