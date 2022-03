Liga a 2-a, etapa a 19-a. Programul și televizarea meciurilor din ultima rundă a sezonului regulat Etapa a 19-a ultima a sezonului regulat din Liga a 2-a se disputa de azi, 10 martie, pana duminica, 13 martie. Runda debuteaza azi, cu meciul Unirea Constanța – Petrolul Ploiești de la ora 19:30. Sambata, de la ora 14:00, sunt progaramate opt partide. Calificate matematic in play-off sunt echipele Petrolul Ploiești, FC Hermannstadt, Universitatea Cluj și Steaua, iar pentru ultimele doua locuri se lupta Concordia Chiajna, FC Buzau, FK Miercurea Ciuc și Unirea Slobozia. In play-out vor evolua echipele: Dacia Unirea Braila, Dunarea Calarași, Unirea Constanța, FC Brașov, Astra, Poli Timișoara, Viitorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

