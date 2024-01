Liga 3 la startul pregătirilor Primul amical al perioadei de pregatire de iarna , pentru Liga a III-a, va fi, la sfarșitul acestei saptamani, sambata, la Campina, terenul sintetic ”Petrol” fiind la mare cautare in aceasta perioada. Astfel, cea mai grabita dintre echipele de Liga a III-a, Tricolorul Breaza, cea care așteapta sa fie preluata oficial de Vali Negoița, va incepe ”campania” de meciuri de verificare in vederea pregatirii parții a doua din campionat, urmand a intalni locul 2 din Liga A Prahova, CSO Baicoi (joc programat pe terenul sintetic “Petrol”, incepand cu ora 13:00). Deocamdata, singura achiziție anunțata, cea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

