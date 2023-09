Liga 3 | IMPREVIZIBILII

Stiri pe aceeasi tema

- DUELURI… Programata pe durata a doua zile, etapa a V-a a Ligii 3 va debuta astazi, de la ora 17:00, cu doua meciuri. Dupa revanșa cu FC Bacau (2-0), Rapid Brodoc este in cautarea primelor puncte din deplasare. “Alb-vișinii” joaca, in deplasare, cu Aerostar Bacau. Intr-un alt joc, FC Bacau infrunta Viitorul…

- VOR PUNCTE… In runda a III-a a Ligii 3, Seria 1, cele doua formații vasluiene vor avea parte de adversari dificili. La Vaslui, in primul meci din istorie pe teren propriu in Liga 3, CSM-ul va infrunta Șomuz Falticeni, in timp ce Rapid Brodoc joaca, in deplasare, cu Bucovina Radauți. Dupa duelurile cu…

- SCORUL ETAPEI… RC Barlad nu a avut nicio șansa in duelul cu CSM Știința Baia Mare, din etapa a 4-a a Ligii Naționale de rugby, incheiat cu victoria clara a campioanei en-titre, scor 9-90. Rugbiștii barladeni n-au reușit niciun eseu și au punctat doar in urma lovituri de pedeapsa. Barladul nu arata prea…

- UNA ALBA, ALTA NEAGRA… O victorie și o infrangere pentru echipele vasluiene din Liga 3. Rapid Brodoc a facut scor cu Viitorul Darabani (4-0), in timp ce CSM Vaslui a fost invinsa, in deplasare, de Foresta Suceava (2-4). Rapid Brodoc s-a impus fara emoții in duelul cu Viitorul Darabani, din etapa a doua…

- ADVERSARE… Rapid Brodoc și CSM Vaslui, cele doua formații din județul nostru care evolueaza in Liga 3, au parte de meciuri tari in etapa de sambata. “Alb-vișinii” intalnesc, pe teren propriu, Viitorul Darabani, iar CSM Vaslui joaca, in deplasare, cu Foresta Suceava. Dupa eșecul cu Foresta Suceava (0-2),…

- LA START… CSM Vaslui este gata pentru debutul in Liga 3, acolo unde va infrunta vineri, de la ora 18:00, pe CS Aerostar Bacau, in deplasare. Inaintea acestui joc, vasluienii au reușit sa-l inregimenteze pe portarul Alexandru Dohotariu (21 de ani), de la CSM Alexandria, trecut și pe la Sporting Juniorul…

- PREGATIRI… Echipele vasluiene de Liga 3, CSM Vaslui și Rapid Brodoc, continua pregatirile pentru sezonul ce urmeaza sa inceapa pe 26 august. In ultima saptamana, ambele formații au disputat cate doua meciuri de verificare. Dupa ce au invins joi seara de Sporting Banca, scor 8-0, CSM Vaslui s-a deplasat…

- AUGUST… Luna diasporei vasluiene nu este o utopie. Este un proiect gandit de Ionel Sandu, impreuna cu colegii sai de la Clubul Oamenilor de Afaceri din Organizația Municipala PNL Vaslui și este daca vreți un manifest al acestora catre toți oamenii de afaceri din municipiul Vaslui de a-i intampina cu…