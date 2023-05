Liga 3 | ACSO Filiași, victorie de serviciu cu Viitorul Șimian ACSO Filiași și-a atins obiectivul, acela de a incheia pe locul 2 și de a juca barajul de promovare inca din etapa trecuta. Astfel, jocul de vineri seara, ultimul din play-off-ul Ligii 3, seria 7, contra Viitorului Șimian, l-a tratat mai lejer. Antrenorul Victor Naicu și-a permis sa menajeze din titulari și sa debuteze și doi puști. Dar și așa a ieșit un meci frumos, cu goluri, adjudecat de ACSO Filiași. A fost 2-1 pentru gruparea doljeana, grație golurilor marcate de Alex Vulpe (’43) și Bogdan Calin (’78). Mehedințenii au replicat prin Cristi Poiana (’45+1). ACSO Filiași: Vlad Bosnea – Andrei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

