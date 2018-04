Liga 3: ACS Comuna Recea invinge la Unirea Dej cu 3-0

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul seriei secunde a Ligii a 3 a de fotbal, SSC Farul Constanta, isi continua cursa de promovare in Liga a 3 a, astazi inregistrand o noua victorie in campionat, 6 0 1 0 in deplasare cu penultima clasata, Delta Dobrogea Tulcea. Golurile au fost marcate de Cl. Dragu 52, 56, 81 , R. Stanescu 12 ,…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a cincea a playoff-ului Ligii I, si este lidder in clasament, avand 39 de puncte, cu unul mai mult decat FCSB.Golurile invingatorilor au fost marcate de Omrani ’11 si Deac ’25.…

- Un judecator brazilian a condamnat corporatia Facebook la plata unei amenzi de 111,7 milioane de reali (circa 33,4 milioane de dolari) pentru lipsa de cooperare cu anchetatorii intr-un dosar de coruptie, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . In 2016, Facebook a refuzat sa acorde procurorilor acces…

- Jandarmii din Baia Mare vor fi prezenti la datorie si de aceasta data pentru a asigura conditii optime desfasurarii competitiilor sportive. In ziua de vineri 06 aprilie a.c., incepand cu ora 14:30, pe Stadionul „Arena Zimbrilor” din Baia Mare se va desfasura meciul de rugby dintre echipele C.S.M. Baia…

- Weekend-ul fierbinte din Seria a 5-a a Ligii a 3-a in ceea ce privește conjudețenele iși consuma și sub Dragana un episod: confruntarea dintre Metalurgistul Cugir și Fotbal Comuna Recea, astazi, de la ora 15.00, cand „roș-albaștrii” intalnesc ocupanta ultimei trepte a podiumului. *1-0, min. 4: CODREA…

- Se lucreaza pentru ca terenul sa fie regulamentar la meciul din aceasta seara cu Astra. Imagini au fost postate pe pagina de Facebook a clubului CSM Politehnica Iasi. "Masuri speciale vor fi luate pentru buna desfasurare a meciului de fotbal dintre CSM Politehnica Iasi si Astra Giurgiu, eveniment din…

- Unirea Alba Iulia – Fotbal Comuna Recea, astazi, ora 15.00, pe „Cetate”, in runda inaugurala a returului Ligii a 3-a, este primul meci al „alb-negrilor” sub comanda noului antrenor Adrian Bicheși. Interesanta disputa pentru gruparea albaiuliana, unica din Alba ce in intersezon a mutat pe banca tehnica.…

- Dupa victoriile cu CS Minaur Baia Mare și Comuna Recea, echipa de fotbal Unirea Dej a caștigat un nou meci amical, scor 1-0, cu Arieșul Turda. Meciul de verificare dintre FC Unirea Dej și Arieșul Turda (liderul Ligii a IV-a, cu 46 de puncte, avand obiectivul de a promova in eșalonul terț) s-a disputat…