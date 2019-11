Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa. In cadrul acesteia, jucatorul Cristi Barbut si antrenorul Victor Piturca au prefatat meciul cu Dinamo. Derbiul din etapa a 15-a a Ligii I este programat luni, 4 noiembrie, de la ora 20.30, pe stadionul din Drobeta-Turnu Severin. Cei doi…

- Dinamo va juca luni, la Severin, derby-ul etapei a 15-a din Liga 1, iar antrenorul mijlocașul Filip Mrzljak, 26 de ani, a prefațat duelul cu echipa lui Victor Pițurca. Craiova - Dinamo se joaca luni, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport…

- Comisia de Disciplina a UEFA va examina la 28 octombrie cazul Bulgariei, dupa incidentele rasiste de la meciul cu Anglia, de luni, de la Sofia, potrivit news.ro.Federatia bulgara este cercetata pentru comportamentul rasist al fanilor, aruncarea de obiecte in teren, nerespectarea momentului…

- FCSB și Dinamo au incheiat la egalitate, scor 1-1, derby-ul din etapa a 12-a a Ligii 1, dar meciul nu a fost lipsit de incidente. Astfel, cele doua rivale au fost sancționate de catre Comisia de Disciplina a Federației Romane de Fotbal. „Cainii” au primit o amenda de 10.000 de lei, in timp ce FCSB…

- Comisia de Disciplina a FRF a sanctionat cluburile Dinamo si FCSB in urma incidentelor produse la meciul de sambata, din etapa a XII-a a Ligii I, informeaza lpf.ro, potrivit Mediafax."In baza art. 82.2. si 3.a si c., raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo cu o penalitate…

- Victor Pițurca (63 de ani), tehnicianul celor de la Craiova, a vorbit dupa victoria echipei sale impotriva Viitorului, scor 3-1. „Pana in min 6, 7 ne-am creat ocazii. Am primit un gol dintr-o faza fixa și i-am facut pe cei de la Viitorul sa fie vioara intai in meci. Deocamdata suntem departe de tot…

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Craiovei, i-a anunțat pe fanii olteni la sfarșitul victoriei cu Reșița Cupei Romaniei, scor 1-0, ca obiectul echipei este campionatul. Victor Pițurca a fost satisfacut de victoria Craiovei in 16-imile Cupei cu CSM Reșița, s-a declarat suparat de situația terenului…

- Dinamo joaca vineri impotriva celor de la Poli Iași. Daniel Popa (24 de ani) a marcat trei goluri in victoria de etapa trecuta cu Clinceni, scor 4-2, și le promite fanilor ca va contribui la calificarea in play-off. Poli Iași - Dinamo e vineri, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom…