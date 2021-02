Stiri pe aceeasi tema

- Kayserispor, formația lui Dan Petrescu, va juca de la 12:30 pe terenu lui Kasimpasa, in etapa a 21-a din prima liga din Turcia. Partida este liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE de la 12:30 » Kasimpasa – Kayserispor Cu 19 puncte dupa 20 de partide și cu o infrangere in etapa trecuta (0-3 cu Fenerbahce), Kayserispor…

- Liga Naționala de handbal feminin (Liga Florilor) s-a reluat in aceasta saptamana, iar SCM Craiova incepe treaba chiar de maine dimineața. In cadrul turneului gazduit in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, formația lui Bogdan Burcea se va duela cu HC Zalau, de la ora 10.30, intr-un…

- Rapid, locul 3 din Liga 2, s-a reunit azi sub comanda lui Nicolae Grigore și a inceput pregatirea pentru reluarea sezonului. Giuleștenii s-au reunit la baza Coresi, jucatorii antrenandu-se pe un teren acoperit cu zapada. Nicolae Grigore a avut 29 de jucatori la dispoziție, de la reunire lipsind Ștefan…

- Derby-ul dintre AS Roma și Inter Milano din etapa #17 din Serie A se va disputa de la 13:30 pe Stadio Olimpico. AS Roma și Inter Milano au infruntat Sampdoria și Crotone in primele meciuri ale anului. Formația de pe Stadio Olimpico a obținut maximum de puncte din cele doua jocuri, iar trupa antrenata…

- Mijlocasul Octavian Ursu, ultima oara legitimat la echipa de fotbal UTA Arad, va evolua la formatia de liga secunda FC Rapid, el semnand, miercuri, un contract valabil un an si jumatate cu gruparea giulesteana. "Rapid l-a transferat pe Octavian Ursu, un mijlocas ofensiv, de banda, in varsta…

- U Cluj și Ripensia Timișoara joaca astazi, incepand cu ora 16:00, un meci restant din etapa 13. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. ...

- FC Rapid Bucuresti a invins-o pe ASU Politehnica Timisoara cu scorul de 2-0 (1-0), duminica, pe Stadionul Stiinta din Timisoara, in etapa a 15-a a Ligii a II-a de fotbal, ultima din acest an. Giulestenii s-au impus prin golurile marcate de Alexandru Dandea (6) si Radu Crisan (39). Rapid are patru victorii…

- Etapa #15 din Liga 2 debuteaza sambata cu 7 meciuri, 6 dintre ele avand ora de start 11:00. Toate confruntarile din eșalonul secund pot fi urmarite in formate liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE de la 11:00 » Gloria Buzau - Aerostar Bacau liveSCORE de la 11:00 » Pandurii - FC U Craiova 1948 liveSCORE de…