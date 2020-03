Stiri pe aceeasi tema

- Turris-Oltul Turnu Magurele a invins, sambata, in depaalsare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Farul Cosntanta, in etapa a XXIV-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.A marcat Ispas, in minutul 51. Citeste si: Beuran ramane BLOCAT in casa inca 30 de zile - Tribunalul prelungeste masura…

- ​Rapid și CS Mioveni au terminat la egalitate partidele jucate duminica în deplasare cu ASU Politehnica Timișoara, respectiv FC Argeș, în etapa cu numarul 23 din Liga 2.Partida dintre Rapid și ASU Poli s-a încheiat fara goluri. Gazdele nu au reușit sa profite de superioritatea…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XXIII-a a Ligii a II-a:Dunarea Calarasi - FK Csikszereda 2-1 UTA Arad - Ripensia Timisoara 3-0 Viitorul Pandurii Targu Jiu - Pandurii Targu Jiu 4-0Turris Oltul Turnu Magurele - Concordia Chiajna 2-1Meciul Petrolul…

- Sambata, 29 februarie – ora 11.00: Dunarea Calarasi – Csikszereda Miercurea Ciuc, UTA Arad – Ripensia Timișoara, Metaloglobus Bucuresti – Sportul Snagov, Viitorul Targu Jiu – Pandurii Targu Jiu, Turris Turnu Magurele – Concordia Chiajna; ora 13.00: Petrolul Ploiesti – Farul Constanta. Duminica, 1 martie…

- ​Petrolul Ploiești a câștigat în meciul cu Dunarea Calarași, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în runda 22 din Liga 2, informeaza Mediafax.Gabriel Deac, în minutul 16, si Stefan Blanaru, în minutul 66, au fost marcatorii celor doua goluri ale meciului de pe Stadionul…

- Formatia FC Arges a remizat, vineri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Universitatea Cluj, in primul meci al etapei a XXII-a din liga secunda. Este prima partida a anului in Liga a II-a, potrivit news.ro.Oaspetii au deschis scorul prin Blejdea, in minutul 43. Pentru Universitatea Cluj a inscris…

- Rezultatele etapei 21 a Ligii a II-a Vineri, 6 decembrie: FC Arges – Sportul Snagov 3-0. Sambata, 7 decembrie: Metaloglobus Bucuresti – Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0, Gloria Buzau – Ripensia Timișoara 3-3, CSM Reșița – CS Mioveni 0-1, Dunarea Calarasi – Farul Constanța 1-1, ASU Poli Timișoara – Pandurii…

- UTA Arad s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Petrolul, scor 3-0, profitând de faptul ca oaspeții au evoluat în inferioritate numerica pe toata durata reprizei secunde. Primul gol al meciului de pe Stadionul Motorul din Arad a fost marcat de Buhacianu, în minutul…