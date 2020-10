Sambata s-au disputat șapte meciuri din cadrul etapei a 9-a a Ligii. Partida Gloria Buzau – Viitorul Tg. Jiu a fost amanata din cauza cazurilor de COVID-19 de la gruparea buzoiana. Duminica de la ora 15:00 se va disputa meciul Petrolul – U Craiova 1948 (Digi Sport 1, Look Sport Plus și Telekom Sport 1), iar luni de la ora 18:00 este programata confruntarea Mioveni – U Cluj (Digi Sport, Look Sport Plus și Telekom Sport 1). Rapid sta in aceasta runda. Rezultatele inregistrate sambata, 24 octombrie: Ora 11:00 Aerostar Bacau – Comuna Recea 2-3 ASU Poli Timișoara – CSM Slatina 1-0 Metaloglobus – Csiksereda…