Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I.Golul a fost marcat de Istvan Fulop, in minutul 57, din penalti, informeaza News.ro. Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, B. Mitrea –…

- Echipa Universitatea Craiova a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), formatia FC Arges, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii I.Golurile invingatorilor au fost marcate de Cicaldau ‘9 si Koljic ’15. Pentru FC Arges a inscris Honciu ’88. FC Arges: Croitoru – Tofan,…

- min. 90: schimbare la FC Argeș: a intrat craioveanul Ionuț Nastasie min. 89: Gabriel Deac a primit un cartonaș galben dupa un fault asupra lui Vladoiu. min. 88, 1-2: Honciu a profitat de o greșeala a apararii oltene și a șutat puternic, printre picioarele lui Pigliacelli. min. 86: Valentin Mihaila a…

- Formatia FCSB a învins, duminica seara, la Giurgiu, cu scorul de 3-0, echipa FC Arges, într-un meci din etapa a patra a Ligii I.Golurile au fost marcate de Man ’13, ’22, ’72. Vezi aici reușitele acestuia.Pe banca echipei bucurestene s-a aflat Mihai Pintilii, ca…

- Formatia FC Arges a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat, vineri, pe teren propriu, in compania echipei UTA Arad, in etapa a treia a Ligii I, anunța news.ro.Pentru FC Arges a punctat Malele '76, iar pentru UTA a inscris Bustea '10. Citește și: Doliu in lumea politica:…

- FC Argeș și UTA Arad deschid runda cu numarul 3 din Liga 1. Meciul va incepe la ora 18:00, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Vezi AICI programul etapei #3 din Liga 1 liveTEXT de la 17:30 » FC Argeș - UTA Arad Vezi AICI Live +…

- ​Gaz Metan Medias a câștigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în fața formației FC Arges, în primul meci din etapa a doua a Ligii I.Golurile au fost înscrise de Baco ’41 si Cardoso ’52 (dupa o acțiune individuala spectaculoasa). Vezi aici cele…