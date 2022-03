Liga 1: Ionut Larie, capitanul Farului Constanta, in echipa etapei a doua din play-off / play-out

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 3-a din play-off și play-out. Dupa pauza provocata de meciurile internaționale, Liga va reveni pe 1 aprilie, cand va incepe etapa a 3-a din play-off și play-out. Runda va fi deschisa de meciul dintre FCU Craiova și CS Mioveni (vineri, 17:30)…

- Farul Constanta a obtinut primul punct din turneul play off al Ligii 1. In meciul contra campioanei, Hagi a subliniat evolutia defensivei sale si a mijlocului terenului, dar a subliniat ca atacantii au ramas din nou datori. In minutul 71, golgterul Farului si al campionatului, Jefte Betancor, a ratat…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 2-a din play-off și play-out Liga 1, iar capul de afiș al rundei va fi duelul Farul – CFR Cluj. FCSB și CFR Cluj duc o lupta pentru titlu, in timp ce CS Universitatea incearca sa o prinda pe echipa lui Toni Petrea și sa termine pe locul 2. ...

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 28-a din Liga 1, iar capul de afiș al rundei va fi duelul Rapid – Dinamo. Un alt meci tare, FCSB - Farul, se va disputa duminica de la 21:00. Etapa cu numarul 28 incepe vineri, 25 februarie, cu meciul dintre UTA și Academica Clinceni, programat…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 27-a din Liga 1, iar capul de afiș al rundei va fi duelul CFR Cluj – Rapid. Etapa cu numarul 27 incepe vineri, 18 februarie, cu meciul dintre FC U Craiova 1948 și UTA Arad, programat de la ora 17:30 și se va termina luni, 21 februarie, cu partida…

- Meciul dintre Academica Clinceni si Farul Constanta, programat sambata, de la ora 17:00, in etapa a 23-a a Ligii I, a fost amanat de Liga Profesionista de Fotbal din cauza mai multor jucatori infectati cu Covid-19 la clubul ilfovean, a anuntat clubul Farul pe pagina sa de Facebook. ”Liga Profesionista…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece.Iata cum arata echipa ideala a etapei a 21-a:PORTARȘtefan Tarnovanu (FCSB / 21 de ani) -Prin intervențiile sale, roș-albaștrii s-au intors cu un punct de la Sf. Gheorghe, ajungand la 14 meciuri consecutive fara infrangere.FUNDAȘIMateo…

