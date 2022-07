Stiri pe aceeasi tema

- Țintarul sezonului Ligii 1, 2022/2023, s-a tras, iar CFR Cluj și U Cluj vor juca cu Rapid, respectiv FCSB in prima etapa din Superliga. La startul noii ediții de campionat vor lua parte 16 echipe, la fel ca și in sezonul precedent. Prima etapa este programata in weekend-ul 16-17 iulie. Rivalele clujene…

In Duminica Rusaliilor s-a disputat penultima etapa din ediția 2021-2022 a Ligii a 5-a, zona Campia Turzii, runda la sfarșitul carei formația Progresul Boian a fost premiata cu ocazia caștigarii a...

- Gigi Becali, vești proaste pentru antrenorul lui FCSB. Patronul roș-albaștrilor considera echipa sa drept „campioana morala” a Ligii 1, in condițiile in care a acuzat golurile marcate din ofsaid care au decis lupta pentru titlu in favoarea celor de la CFR Cluj. In aceste condiții, Gigi Beali a declarat…

- Campioana Buzăului şi-a aflat deja adversara pe care o va intalni la barajul pentru promovarea in Liga a 3-a. Conform tragerii la sorti deja efectuate, intr-una din dublele de baraj din Regiunea de Sud-Est, buzoienii intalnesc campioana Vrancei, iar aceasta a fost desemnata in week-end, dupa ultima…

Meciurile din etapa a zecea a fazei play-off a Ligii I de fotbal au loc de vineri pana luni.

Finalul campionatului Ligii a 5-a, zona Campia Turzii, ediția 2021-2022, este tot mai aproape, astazi disputandu-se meciurile etapei a XVIII-a. Chiar daca a stat in aceasta etapa, Progresul Boian...

Meciurile din etapa a saptea a fazelor play-off si play-out ale Ligii I de fotbal au loc de vineri pana luni.

- Vineri au avut loc șase meciuri contand pentru etapa a cincea a play-out-ului Ligii 2 la fotbal, iar surpriza zilei a fost furnizata de Unirea Constanța (2-1 vs Ripensia Timișoara), echipa care se dueleaza cu FC Brașov pentru evitarea retrogradarii.