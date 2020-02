Stiri pe aceeasi tema

- ​​CFR Cluj a anunțat lotul pentru "dubla" cu Sevilla din 16-imile Europa League, iar Dan Petrescu a surprins prin numele pe care a decis sa le lase în afara listei UEFA."Bursucul" a inclus pe lista UEFA nume precum Grzegorz Sandomierski (portar, i-a luat locul lui Jesus…

- CFR Cluj s-a impus, duminica, cu scorul de 1-0, in fața FCSB-ului, in etapa 23 din Liga 1.Bogdan Planic a avut o intrare dura asupra lui Ciprian Deac, in minutul 77, și a vazut cartonașul roșu. Doua minute mai tarziu, CFR Cluj a marcat, dupa ce Vinicius a șutat o minge respinsa de Balgradean…

- CFR Cluj a fost invinsa, vineri, cu scorul de 1-0 (0-0), de formatia algeriana Es Setif FC, in penultimul meci amical din cantonamentul efectuat in Spania, anunța news.ro.In prima repriza, Omrani a ratat un penalti. Citește și: Vești pentru romani! Apar noi modificari in Legea Pensiilor…

- CFR Cluj a remizat, marți, in cantonamentul din Spania, contra echipei SW Wehen Wiesbaden, din liga a doua germana, scor 1-1, anunța MEDIAFAX.Echipa germana a deschis scorul in minutul 23, prin Manuel Schaffler, insa campioana Romaniei a egalat prin capitanul Mario Camora, la doua minute dupa…

- Formatia CFR Cluj a învins, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 4-0, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a XXII-aa Ligii I, ultima din acest an. Clujenii încheie anul pe primul loc în clasament, scrie News.ro. Pentru Juan Culio, partida de sâmbata…

- CFR Cluj a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a XIX-a a Ligii I. A marcat Vinicius '86, anunța news.ro.Citește și: Cel mai bogat ministru din cabinetul Orban-Ce avere are Monica Anisie . 1-0, min. 86: Susici a centrat…

- Formatia CFR Cluj a remizat, duminica seara, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I. Sibienii au revenit la aceasta partida pe propriul stadion, dupa ce pâna acum au jucat meciurile de acasa din acest sezon la Târgu Mures,…

- LAZIO ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Cu un punct la Roma se face primavara pentru CFR Cluj in Europa League. De șapte ani așteapta ardelenii a doua prezența din istorie in 16-imile competiției. Campionii Romaniei au motive sa spere - in tur au fost conduși de italieni, dar au revenit…