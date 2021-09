FC Botoșani a invins-o pe CFR Cluj, cu 1-0, sambata seara, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I. Gazdele au avut prima ocazie a partidei, in minutul 20. Alexandru Țiganașu a trimis pe langa poarrta, cu un șut de la circa 20 de metri. CFR Cluj a replicat in minutul 25, cand Andrei Burca a șutat pe langa poarta. Campioana en-titre și-a creat o noua ocazie in minutul 56. Cristopher Braun a trimis greșit spre propria poarta, Gabriel Debeljuh a preluat, dar a fost blocat de Eduard Pap. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 71. Herve Kage fructificat o centrare a lui Hervin Ongenda. Jucatorii…