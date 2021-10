Liga 1, etapa a 11-a. Derby-ul rundei: FCU Craiova 1948 – CS Universitatea Craiova. Clasamentul actualizat Etapa a 11-a a Ligii I va incepe vineri, 1 octombrie, cu meciul CS Mioveni – FC Argeș, și se va incheia luni, 4 octombrie, cu meciul Academica Clinceni – FC Botoșani. Derby-ul rundei va fi partida dintre FCU Craiova și CS Universitatea Craiova. Duelul dintre echipele lui Adrian Mutu și Laurențiu Reghecampf se va juca duminica, 3 octombrie, de la ora 21:00. Toate partidele vor fi transmise in direct pe LookSport+, DigiSport și TV Telekom Sport. Programul etapei a 11-a din Liga 1 Vineri, 1 octombrie 18:00 CS Mioveni – FC Arges 21:00 Chindia Targoviște – FCSB Sambata, 2 octombrie 16:30 Dinamo… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

