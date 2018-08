Stiri pe aceeasi tema

- Astra este neinvinsa in acest sezon in care a inregistrat o victorie, 1-0 cu FCSB si patru rezultate de egalitate (toate incheiate cu scorul de 1-1), informeaza site-ul lpf.ro. O singura infrangere au suferit ilfovenii in precedentele patru jocuri din campionat, in rest au doua succese si o remiza.…

- Asteptarea a luat sfarsit pentru fanii Dunarii, care-si vor putea vedea in premiera echipa lor favorita jucand acasa pe prima scena, informeaza site-ul lpf.ro. Adversara va fi una de gala, chiar detinatoarea titlului, CFR Cluj, formatie neinvinsa in 2018 pe teren advers in Liga 1 Betano, palmaresul…

- Gaz Metan Medias a debutat cu dreptul in noul sezon competițional al Ligii I. La primul meci cu tehnicianul Mihai Teja pe banca, ardelenii i-au invins in extremis pe ilfovenii de la Concordia Chiajna, cu scorul de 2-1 (1-1), printr-un gol marcat la ultima faza a meciului de portughezul Carlos Fortes.…

- „Am participat la Campionatul Național de juniori III, care a avut loc la București și am concurat la proba de 100 metri plat cu timpul de 12 secunde și 44 de sutimi, obținand locul I. La proba de 80 de metri garduri am obținut timpul de 11 secunde și 70 de sutimi și, de asemenea, am reușit…

- Liga 1 la fotbal, etapa 1. Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna (ora 18.00, Digi, Telekomsport, Look). Duelul ”batranilor”. Cele doua formații au loturile cu cele mai mari medii de varsta din campionat. Doar doua partide a pierdut Gaz Metan pe teren propriu in 2018 (1-2 cu FCSB si 2-3 cu Dinamo), in…

- Noua echipa a lui Mihai Teja continua sa transfere jucatori de pe piata portugheza si spaniola, politica ce a salvat clubul de la retrogradare in sezonul trecut. Unul dintre nou-venitii la Gaz Metan in aceasta vara are insa o “pata” in CV-ul sau

- Clubul Gaz Metan Medias nu i-a prelungit contractul antrenorului Cristian Pustai. Gruparea ardeleana i-a multumit pe Facebook pentru activitatea lui la echipa. Potrivit site-ului suporterilor gazistul,ro, Pustai va fi inlocuit de Mihai Teja. In varsta de 50 de ani, Pustai era antrenorul echipei din…

- Invinsa pe teren in barajul pentru accederea in grupele Challenge Cup, Timișoara Saracens va participa totuși in noua ediție a competiției continentale. Gruparea germana Heidelberg, caștigatoarea acelui duel, a fost exclusa de forul european deoarece a incalcat o importanta prevedere regulamentara.…