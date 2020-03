Stiri pe aceeasi tema

- Au fost puse sub observație șapte persoane, care s-au adaugat primelor șase, intrate inițial in autoizolare la domiciliu. De menționat... The post Noul coronavirus a inchis in case zeci de banateni veniți din Italia appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul feroviar intre statiile Farcasele si Draganesti Olt a fost inchis in cursul noptii, din cauza deraierii unei garnituri private de marfa, transmite purtatorul de cuvant CFR SA, Oana Branzan.Trenul de marfa apartine operatorului privat Constantin Grup si avea in compunere 37 de vagoane incarcate…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 35,59 milioane de lei (7,47 milioane de euro), de la 46,78 milioane de lei (9,82 milioane de euro), in sedinta anterioara, anunța AGERPRES.Pe Piata Reglementata, actiunile…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, ii transmite premierului Ludovic Orban sa se opreasca in a mai da ordonante de urgenta, afirmand ca seful Executivului sta de zece ore inchis in sediul Guvernului si ca pana acum a dat nu mai putin de 25 de OUG-uri.

- Guvernul Statelor Unite a aranjat ca un avion charter sa evacueze toti diplomatii din orasul Wuhan, care a devenit punctul zero al noului coronavirus din China, au anunțat oficialitațile americane.

- Se incheie o etapa grea, dar extrem de importanta pentru municipiul Buzau. Inchis traficului in luna iunie dupa un incident grav, podul de la Marghiloman a fost reabilitat și ar putea fi redat circulației pana la finele acestei saptamani. O minune a facut ca nimeni sa nu treaca pe sub pod in momentul…

- O familie din Arad cu un copil de 8 ani a avut nevoie, duminica, de ajutorul jandarmilor din Neamț, dupa ce s-a blocat cu mașina pe un drum montan inchis circulației, aflat la poalele Ceahlaului, potrivit Mediafax.Jandarmii din Neamț au intervenit, duminica, pentru salvarea unei familii care…

- Investitorul bulgar care deține autorizația pentru activitate pe piața pariurilor sportive in tara noastra solicita aplicarea moratoriului pe legea prin care de anul viitor se va introduce impozitul de 12 procente pe caștigul persoanelor fizice din pariuri mai mari de 240 de lei.