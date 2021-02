Lidl a majorat veniturile angajaților la 4.400 de lei brut, adică 2.700 de lei net Retailerul german Lidl majoreaza din nou salariile in companie, iar incepand cu 1 martie 2021, cel mai mic venit brut caștigat de un vanzator la Lidl in Romania va avea o medie lunara de peste 4.400 de lei, adica aproximativ 2.700 lei net. O veniturilor peste media de creștere anuala in retailul de profil. In anul financiar 2021, cel mai mic venit mediu lunar realizat de un vanzator la Lidl Romania va fi de 4.400 de lei brut (aproximativ 2.700 de lei net), suma ce include salariul, tichetele de masa, primele anuale de Paște și de Craciun, precum și alte tipuri de bonusuri și sporuri. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de control la Metrorex. Catalin Drula spune ca este inacceptabil ca salariile angajaților sa fie majorate in plina pandemie. „Este complet inacceptabil și lipsit de solidaritate ca, in vreme ce milioane de romani au avut de suferit financiar din cauza pandemiei,…

- Kaufland este unul dintre cei mai mari angajatori privați de pe piața romaneasca. In ultimii an compania s-a extins in mai multe orașe din țara. Anul trecut, Kaufland a majorat salariul brut pentru lucratorii comerciali din magazine, din data de 1 martie 2020. Retailerul a mai anunțat ca urmeaza deschida…

- Pe langa bucatele tradiționale sau altele imprumutate din alte state, potrivit tradiției mai multor țari, pe masa de Revelion e bine sa fie boabe de struguri. Se spune ca este bine sa mananci struguri chiar cand orologiul vestește intrarea in Anul Nou. La fiecare bataie a ceasului ia cate…

- Imunologul american Anthony Fauci apreciaza ca vor urma zile sumbre in contextul pandemiei de COVID-19 care continua sa faca ravagii in perioada sarbatorilor. Expertul in boli infectioase a declarat pentru postul de televiziune CNN ca este de acord cu estimarea presedintelui ales, Joe Biden, ca ceea…

- Kaufland Romania ofera prime de Craciun tuturor angajaților, in valoare totala de 1,38 mil. euro. Retailerul a angajat peste 700 de persoane in acest an Kaufland Romania anunța ca toți angajații vor primi bonusuri de Craciun, in semn de apreciere pentru implicarea echipei intr-un an plin de provocari,…

- 31 total views …dar sigur ține pana la Paște, și poate și dupa, ca mare-i aceasta administrație mult ravnita de politiciceni. DNA se pare ca s-a trezit și ea dupa ce Ovidiu Ianculescu a dat drumul la baraje (la figurat) și a creat un tsunami prin Apele Romane. Acum, instituția ce te poate acuza de…

- Una dintre cele mai cunoscute companii de telecomunicatii din Europa, care are filiale si in Romania, a anuntat ca va acorda angajatilor sai prime de Craciun de 500 de euro, in semn de multumire pentru performanta de care au dat dovada, scrie profit.ro.

- Guvernul de la Praga a interzis vanzarea de cafea la pachet, ca masura impotriva pandemiei de COVID-19, scrie DPA. Cehii și-au exprimat deja nemultumirea in comentariile postate pe portalurile de stiri. „Este bataie de joc”, s-a plans un utilizator de Internet. „Nu am timp sa stau in cafenea dimineata,…