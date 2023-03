Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bioenergoterapeuta Lidia Fecioru ofera mereu leacuri naturale pentru sanatatea organismului uman. Ei bine, de aceasta data, specialista a vorbit despre o planta care ajuta la curațarea plamanilor si inchide ranile. Iata ce a spus bioenergoterapeuta despre…

- Busuiocul este o planta originara din India, cunoscuta și folosita inca in urma cu trei milenii, și care s-a bucurat de o raspandire rapida in toata lumea. Planta aromata, busuiocul este folosit des drept condiment in mancare. Proprietațile magice ale crenguțelor și florilor de busuioc erau cunoscute…

- Cercetatorii au descoperit ca planta conține cantitati importante de antioxidanți care protejeaza organismul impotriva cancerului, imbatranirii premature, inflamațiilor și bolilor neurologice.

- Aspirina poate reduce apariția cancerului de colon? Cancerul de colon, cunoscut și sub numele de cancer intestinal, este cauzat de un sindrom numit sindrom Lynch. Acest sindrom este o afecțiune moștenita care crește riscul de cancer colorectal, cum ar fi cancerul de colon sau cancerul endometrial. Conform…

- In aceasta perioada din an, foarte multe persoane sunt racite și au probleme cu imunitatea, iar pentru aceasta problema, bioenergoterapeuta Lidia Fecioru a oferit un remediu natural. O bautura ușor de preparat intarește imunitatea. Iata ce trebuie sa faci!

- Lidia Fecioru are foarte multe remedii naturale care ajuta sanatatatea organismului uman. Ei bine, bioenergoterapeuta a oferit acum un remediu natural care trateaza afectiunile sistemului nervos. Iata cum se consuma acest remediu, dar și cate zile trebuie luat. Ce dezvaluiri a facut specialista.

- Folosite cel mai adesea in prepararea cozonacilor, aceste mici "bombe" de dulceata, o alternativa sanatoasa la nocivele dulciuri, s-au dovedit a fi un aliat puternic al organismului impotriva bolilor, plus ca te ajuta și in viața amoroasa.

Untura de porc, beneficii deosebite pentru sanatate – Regleaza productia de hormoni și previne aparitia cancerului mamar