Stiri pe aceeasi tema

- Surorile Buble au excelat in ediția de astazi la Asia Express. Cele doua au ajuns la urmatoarea proba imediat dupa Mihai Petre și soția lui, Elwira, spre bucuria lor. Ei bine, la un moment dat, in port, au intalnit copilul unor localnici, iar Estera Buble a fost nevoita sa se fotografieze cu el. Iata…

- Ca-n fiecare dimineața, Dani Oțil este pus pe glume cu colegii sai de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Proaspatul tatic a facut o gluma la adresa lui Razvan Simion in legatura cu relația pe care a avut-o cu Lidia Buble, acum concurenta la „Asia Express”.Este veselie și voie buna in fiecare zi la matinalul…

- Cea de-a treia editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta. Luni seara, imunitatea etapei a fost adjudecata de Mihai Petre și de soția sa Elwira, echipa ajunsa prima la steagul Asia Express. Cei doi sunt pana in acest moment singura…

- Marți seara, de la 20:30, Lidia Buble și Estera, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Patrizia Paglieri și Francesco vor incepe in forța in ritm de joc de amuleta. Provocarea din satul pescaresc le poate aduce 1000 de Euro, dar și un avantaj substantial intr-o cursa in care imprevizibilul situației…

- Dupa ce toți concurenții au aflat ca echipa formata din Mihai Petre și Elwira Petre au caștigat imunitatea, Lidia Buble a spus ca e foarte geloasa pe ei pentru ca aceștia vor avea parte de o experiența de turiști, odihnindu-se și primind o cazare.

- Soarele a rasarit și pe strada artistei. La mai bine de un an dupa desparțirea de Razvan Simion, Lidia Buble ar avea acum un iubit. Prima imagine cu artista și Harlys Beccera, presupusul partener al vedetei. Cei doi au aparut impreuna alaturi de alți prieteni.Lidia Buble și-a pus fanii pe jar, dupa…

- Ionuț Hanțig a impresionat juriul de la X Factor Romania cu apariția sa, dar și cu vocea, interpretand melodia „Proud Mary” de la Tina Turner.Ionuț Hanțig, un tanar adolescent din Cluj Napoca, a facut senzație la X Factor Romania. Apariția sa nu a lasat pe nimeni indiferent, iar prestația de pe scena…

- Lidia Buble s-a dat de gol cu ultima fotografie postata pe InstaStories. Fosta iubita a lui Razvan Simion pare sa fie pregatita sa treaca la urmatorul nivel cu actualul ei partener de viața, spun fanii artistei. Despre ce anume este vorba. Ce detaliu au observat fanii Lidiei Buble pe mana artistei Lidia…