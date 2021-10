Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble este in centrul atenției dupa ce a confirmat relația pe care o are cu actorul cubanez Harlys Becerra. Cei doi petrec clipe minunate in Romania, iar de curand cantareața l-a dus pe noul ei partener acasa, sa-i cunoasca o parte din familie.

- La un an si patru luni de la despartirea de Razvan Simion, Lidia Buble se declara peste masura de indragostita. Fericirea ei vine la pachet cu un iubit tanar, frumos si celebru, pe care l-a adus in Romania chiar azi. Harlys Becerra este un actor cubanez, in varsta de 37 de ani.

- Lidia Buble pare mai fericita ca niciodata, asta dupa ce a declarat ca dragostea a venit atunci cand nici macar nu se aștepta. Dupa ce presa din Romania a tot vuit cu privire la relația dintre artista noastra și actorul spaniol Harlys Becerra, celebra cantareața nu s-a mai putut abține și a marturisit…

- Dupa ce presa din Romania a tot vuit cu privire la relația dintre Lidia Buble și actorul cubanez Harlys Becerra, celebra cantareața nu s-a mai putut abține și a facut și primele declarații despre relația cu noul ei partener de viața. Lidia Buble s-a declarat o femeie extrem de norocoasa, marturisind…

- Lidia Buble are un nou iubit, dupa desparțirea de Razvan Simion. Artista este foarte fericita alaturi de noul partener, Harlys Becerra, și face primele declarații despre povestea sa de dragoste.Este fericita, iar asta se vede pe chipul ei. Lidia Buble are un nou iubit, insa prefera sa-și țina relația…

- Lidia Buble și Harlys Becerra par sa fi dus relația lor la nivelul urmator. Daca inainte se iubeau in secret, acum cei doi amorezi nu-și mai ascund povestea de dragoste. Cum s-au pozat „in familie”. Dovada ca relația dintre Lidia Buble și Harlys Becerra este serioasa Lidia Buble și iubitul ei cubanez…

- Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și populare artiste din Romania. Dupa relația cu prezentatorul de la Neatza Razvan Simion, blondina pare sa iubeasca din nou. Cine este noul ei partener de viața și cum ar fi cucerit-o celebrul actor. Cum a fost cucerita Lidia Buble de catre iubitul actor…

- Cinci generali de rang inalt au murit in doar zece zile in condiții suspecte in Cuba. Guvernul cubanez nu a comunicat cauza deceselor. Moartea celor cinci generali survine pe fondul protestelor antiguvernamentale inabușite dur de autoritați; o parte din ei au fost apropiați de Fidel Castro, fostul…