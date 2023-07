Stiri pe aceeasi tema

- NEMULȚUMIRI… Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) din Romania a anunțat ca va organiza un protest, joi, in fata Ministerului Sanatații, privind implementarea Planului Național de Combatere și Control al Cancerului, in condițiile in care termenul a fost 1 iulie. Federația a transmis, totodata,…

- Andreea Balan se mandrește cu noul ei iubit. Dovada clara ca artista il susține pe Victor Cornea la orice pas. Vedeta radiaza de fericire in preajma partenerului ei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație.

- Ramona Gabor reușește sa atraga toate privirile atunci cand iese in oraș, iar de aceasta data sora Monicai Gabor a avut o apariție rafinata de cand s-a intors in țara. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, surprind de fiecare data cele mai tari imagini, iar noi vi…

- Ares este noul membru al Batalionul 53 Comando “Smaranda Braescu” din Bacau și unul dintre primiii caini din Romania care se antreneaza pentru a executa parașutari alaturi de militari. Forțele pentru Operații Speciale Romane au in premiera o noua echipa canina multirol, o combinație neobișnuita intre…

- Andreea Balan este prezenta des pe micile ecrane, dar ce face vedeta atunci cand nu știe ca este filmata. Cu cine iși petrece jurata de la Te cunosc de undeva timpul liber. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare.

- Anda Adam este o soție perfecta! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins dovada clara ca se ințelege de minune cu prietenii partenerului ei. Artista radiaza de fericire atunci cand e in preajma lui Yosif Mohaci.

- Anda Adam nu poate spune „nu” schimbarilor, așa ca nu a stat pe ganduri și a mers la un salon de infrumusețare, unde și-a tuns parul. Cum au convins-o angajatele sa devina clienta fidela. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins-o…

- Andreea Balan este o apariție de senzație oriunde s-ar afla, iar artista a decis sa se bucure de timpul liber. Paparazzii SpyNews.ro. site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins cele mai tari imagini. Iata unde a mers artista!