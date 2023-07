Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a fost jefuita și a ramas fara mai multe genți scumpe, dar și bijuterii cu diamante. Cunoscuta cantareața marturisește ca pierderea este de aproape 20.000 de euro.Intr-o ediție a emisiunii „Teo Show”, difuzata duminica aceasta la Kanal D, artista Lidia Buble a dezvaluit detalii neașteptate…

- Deea Maxer a fost invitata in cadrul ediției de ieri a emisiunii „Teo Show”, moderata de Teo Trandafir. La scurt timp dupa ce a intrat in platoul emisiunii, artista a inceput sa planga, fiind copleșita de emoții.Fosta soție a lui Dinu Maxer a izbucnit in lacrimi imediat dupa ce Teo Trandafir a intrebat-o…

- Lidia Buble a implinit 30 de ani pe 9 iunie, insa a avut parte de o zi de naștere cu peripeții. Cantareața se afla in vacanța și a ramas fara geanta.Lidia Buble a ales sa iși sarbatoreasca in acest an ziua de naștere in vacanța. Vedeta a avut parte de multe peripeții in aceasta zi, care ar fi trebuit…

- Legea din peninsula i-a permis sa se bucure liniștita de viața in timp ce iși executa pedeapsa. Ea lucreaza acum la restaurantul iubitului sau. Alina Bica a fost fotografiata in timp ce vindea pizza intr-un restaurant din Italia! Fosta șefa a DIICOT, care se afla acum in arest la domiciliu pe timp de…

- Vica Blochina a vorbit desprea viata ei si despre relatia cu Victor Piturca, a carui amanta a fost timp de 18 ani.Ea a explicat de ce i-a fost greu sa se adapteze noilor conditii financiare, desi veniturile sale sunt mult mai mari decat ale unui om obisnuit. „Anul trecut a fost unul foarte greu pentru…

- ”Lovitura” polițiștilor de frontiera giurgiuveni a fost inregistrata marți seara, in urma controlului unui autocar, la intrarea in țara. In data de 25.04.2023, in jurul orei 21.30, polițiștii de frontiera giurgiuveni au oprit pentru control, pe sensul de intrare in țara, un autocar ce aparține unei…

- Romanii au talent este tot mai aproape de etapa in care decizia aparține doar celor de acasa! Incepand de vineri, de la 20:30, la Romanii au talent incepe prima semifinala a sezonului #13magic! Sute de concurenți au urcat pe scena și au oferit momente de neuitat cu un singur gand: sa demonstreze ca…

- Cu toate ca a ales sa nu iși afișeze relația in spațiul public, neoferind nicio informație admiratorilor sai despre existența unui barbat in viața sa, Lidia Buble pare mai indragostita ca oricand, semn ca s-a vindecat complet dupa desparțirea de Razvan Simion. Artista a fost surprinsa recent in compania…