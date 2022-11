Lidia Buble a fost condamnata la un an de inchisoare in dosarul de mituire a politiștilor. Dupa ce a fost acuzata de dare de mita catre o politista, a facut acord de recunoaștere cu procurorii și e dispusa sa faca munca in folosul comunitații. Anul trecut, cantareata a fost oprita in trafic de polițiști și a incercat sa dea mita pentru a scapa de penalizare. Aceasta a ales acordul de recunoastere pentru a scapa de puscarie, fiind de acord sa presteze munca in folosul comunitatii, iar magistratii au ramas in pronuntare. In urma cu putin timp, judecatorii tribunalului Bucuresti s-au pronuntat si…