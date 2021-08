Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca este in culmea fericirii! Cantareața de 27 de ani s-a logodit cu iubitul sau, toboșarul Alex Ursache, dupa o relație de patru ani. Cererea in casatorie a fost extrem de romantica și a venit in vacanța pe care cei doi o petrec chiar in aceste zile la Istanbul,... The post Nicoleta Nuca,…

- Antonia va deveni in curand doamna Velea. Frumoasa artista a primit inelul de logodna de la cantarețul cu care are doi baieți, Dominic și Akim. In dimineașa zilei de joi, 22 iulie, Alex Velea a pus pe Instagram poza cu iubita sa purtand un frumos inel cu diamante, alaturi de... The post Antonia, ceruta…

- Ana Bene a caștigat „Burlacul” 2021. Andi Constantin nu a cerut-o insa in casatorie la finalul show-ului de la Antena 1, insa și-a exprimat dorința de a incepe o poveste de dragoste cu ea. Aceasta nu a stat pe ganduri și a acceptat.Trei concurente au ajuns in finala „Burlacul” 2021, sezonul șase. Prima…

- Andrei, iubitul Elenei Marin, a facut noi declarații inainte de finala „Survivor Romania”. Acesta este copleșit de emoții și este mandru ca Faimoasa a ajuns atat de departe in concurs. Mai mult, el a declarat ca este hotarat sa o ceara pe Elena de soție. Iubitul Elenei Marin a marturisit pentru Wowbiz…

- Fotbalul nu este doar despre încrâncenare și competiție, ci și despre pasiune, daruire și...iubire. Euro 2020 a adus un nou episod emoționant în acest sens.La partida de debut a Euro 2020, Turcia - Italia, un fan turc s-a pus în genunchi și și-a cerut partenera în…

- Veste mare in showbiz! Simona Halep a fost ceruta in casatorie de partenerul ei, Toni Iuruc, in urma cu puțin timp. Drept dovada, celebra tenismena s-a fotografiat cu inelul de logodna pe deget, semn ca tocmai a spus cel mai sincer „DA” din viața ei. Iata cum arata bijuteria!

