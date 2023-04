Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UMDR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca reprezentantii Uniunii sunt furiosi si trebuie sa clarifice, prin schimbari legislative, articolele interpretabile in privinta folosirii simbolurilor comunitatii si a limbii materne, precizand ca astfel trebuie sa se asigure ca niciun judecator…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a negat categoric ca va mai candida la functia de presedinte al Romaniei. El a precizat ca de fiecare data a stiut exact care sunt sansele sale, iar acum este momentul ca "altcineva" sa candideze din partea UDMR. Kelemen Hunor a afirmat, sambata, in cadrul emisiunii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizeaza ca pericolul nerezolvarii problemei pensiilor speciale este pierderea banilor din PNRR, dar si ca guvernantii sa fie loviti de furia poporului, solutia fiind discutii si negocieri de dimineata pana seara. Intrebat, marti, la Euronews Romania, daca ar fi…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de parere ca inghetarea politelor de asigurare RCA la nivelul celor din martie 2022 este o solutie temporara si ca amenzile date unor firme de asigurari nu ajuta, ci trebuie ridicate mai repede licentele. In ceea ce priveste infiintarea unei companii de stat, Kelemen…

- O persoana care a fost condamnata pentru o infractiune comisa ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie si care a avut ca rezultat decesul victimei se va putea prezenta la examenul pentru obtinerea permisului de conducere doar dupa cinci ani de la data executarii pedepsei, potrivit unui amendament…

- Peste 300 de persoane au participat la finalul saptamanii trecute la concursul „Sarbatoarea limbii materne", ediția a XII-a, desfașurat la Balcauți. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnaziala Balcauți, in colaborare cu Uniunea Ucrainenilor din Romania, Inspectoratul Școlar ...

- Kelemen Hunor a declarat, luni, la Europa FM ca in ceea ce priveste aceasta taxa, este o viziune diferita de la un partid la altul in coalitie. ”In 2021, propuneam o taxa de solidaritate pentru 2 ani. Noi am facut atunci un calcul si ar fi insemnat 1,4-1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile,…

- La recensamantul din 2021, inregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a facut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate, precizeaza, marți, INS, referitor la datele provizorii ale recensamantului. Pentru persoanele care au refuzat sa declare aceste trei caracteristici, precum și pentru…