Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut pentru aparițiile sale foarte rare in public, Hibatullah Akhundzada, liderul suprem al talibanilor, a cerut noului guvern sa vegheze la respectarea legii islamice Sharia, precizand ca acesta va acționa astfel incat in țara sa existe „o pace, prosperitate si o dezvoltare durabile”, potrivit…

- Talibanii au anunțat formarea unui nou guvern interimar, in pozițiile-cheie fiind numite figuri care au dominat lupta de 20 de ani impotriva coaliției conduse de SUA, relateaza The Guardian , CNN și BBC . Lider al noului guvern de la Kabul a fost desemnat mulahul Mohammad Hassan Akhund, in timp ce Abdul…

- Talibanii au anuntat marti formarea unui Guvern ”interimar”, care urmeaza sa fie condus de catre fondatori ai miscarii talibane si in care pe numele ministrului de Interne exista un mandat de cautare emis de catre politia federala americana (FBI), relateaza BBC News. Acest Executiv urmeaza…

- Talibanii, noii conducatori ai Afganistanului, vor recunoastere diplomatica si sprijin financiar din partea Germaniei. „Dorim relatii diplomatice puternice si oficiale cu Germania”, a insistat Zabihullah Mujahid pentru Welt am Sonntag. Talibanii mai vor din partea Berlinului sprijin financiar, ajutoare…

- Baradar, care conduce în prezent aripa politica a talibanilor, va fi secondat de Mullahul Mohammad Yaqoob, fiul fondatorului talibanilor Mullahul Omar (decedat), și de Sher Mohammad Abbas Stanekzai (adjunctul șefului biroului politic din Qatar), scrie thewire.in. Noul guvern afgan ar putea fi…

- Talibanii au dat ordin ca femeile afgane care muncesc sa ramana inchise in casa pana ce „vor exista sisteme adecvate care sa le asigure siguranța”, relateaza BBC . „Este vorba de o procedura foarte temporara”, a spus purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid. Anterior, ONU a transmis ca…

- Uniunea Europeana va trebui sa discute cu talibanii pentru a oferi sprijin populației Afganistanului, chiar daca blocul comunitar nu îi recunoaște pe insurgenți drept lideri legitimi ai țarii, a declarat marți Josep Borrell, șeful diplomației europene, citat de Reuters.„Nu am spus…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit…