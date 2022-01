Liderul sindicatului transportatorilor din STB, Vasile Petrariu, care a fost ales consilier CGMB pe listele PSD, la alegerile locale, a anuntat, luni, in cea de-a cincea zi de protest a angajatilor din STB, ca va demisiona atat din Consiliul General, cat si din partid. ”Am vazut in ultimele zile cum Primarul General, Nicusor Dan, nu […] The post Liderul sindicatului din STB, Vasile Petrariu: Astazi imi dau demisia din functia de consilier general si din PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .