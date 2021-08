Stiri pe aceeasi tema

- "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, dupa ce responsabili locali au refuzat sa o predea in mod pasnic", au anuntat talibanii pe contul lor de Twitter in araba.Talibanii au intrat pe 15 august in capitala Kabul fara a intampina…

- Talibanii au anunțat ca „sute” de luptatori se îndreaptau duminica catre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, una dintre puținele zone din Afganistan care au scapat controlului grupului islamist ți în care se concrentreaza rezistența anti-talibana, relateaza AFP."Sute…

- Talibanii au anuntat duminica aceasta ca "sute" de combatanti de-ai lor se indreapta spre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, una dintre rarele zone din Afganistan care se sustrage controlului gruparii islamice, informeaza AFP. "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia…

- Valea Panjshir este singurul loc din Afganistan ramas in afara controlului talibanilor. Aici, potrivit unor fotografii și videoclipuri aparute in ultimele zile, forțele care se opun mișcarii islamiste par sa fi inceput pregatirea militara a unei mișcari de gherila care sa opuna rezistența grupului fundamentalist…

- Fiul unui legendar razboinic al razboiului afgan, care viseaza sa devina într-o zi profesor de fizica, a promis sa duca un razboi sângeros împotriva stapânirii nedrepte a talibanilor, scrie theage.com.au. Ahmad Massoud, care își are casa în ultima provincie afgana…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat vineri, in cursul unei conferinte de presa organizata alaturi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, politicile „iresponsabile” aplicate in Afganistan, cerand evitarea „prabusirii statului afgan” si blocarea teroristilor care vor sa fuga. „Au fost politici…

- La poalele Muntilor Hindukus, Valea Panjshir, un simbol al rezistentei anti-sovietice, tinde sa devina centrul unei noi lupte, pentru eliberarea Afganistanului de talibani. Anume acolo s-au retras pentru a-si pregati ofensiva Ahmad Massoud, fiul unui combatant legendar, si Amrullah Saleh, omul de stat…

- Afganistanul este in pragul unui razboi civil, a comentat ministrul britanic al apararii referindu-se la faptul ca tara este divizata in multiple factiuni cu interse diferite. Talibanii au cucerit 18 capitale de provincie si l-au capturat pe veteranul razboinic Ismail Khan, comandantul rezistentei locale…