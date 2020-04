Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, l-a acuzat, miercuri, pe ministrul de Interne, Marcel Vela, de raspandire de informatii false, dupa ce acesta a afirmat ca social-democratii ar pregati in noaptea de Inviere "un fel de 10 august". Ciolacu a declarat, intr-o emisiune la TVR 1, ca s-a consultat cu juristii partidului si urmeaza sa decida daca deschide o actiune in instanta fata de Vela sau daca depune plangere penala impotriva acestuia. "Astazi am avut prima intalnire cu juristii partidului. Maine o sa luam o hotarare. Vorbim de raspandire de informatii…